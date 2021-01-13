SpaceX’in fareleri ve NASA’nın uzayda yıllandırdığı Bordo şarapları dünyaya geri dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bir seneden daha uzun süre yıllanan Fransa’nın dünyaca ünlü şarabı, 12 Ocak’ta SpaceX Dragon kapsülüyle Dünya’ya doğru yola çıktı. 12 şişe Bordo şarabının beraberinde yüzlerce üzüm asması ve uzay kaynaklı görmeyle kemik rahatsızlıklarını iyileştirmek adına incelenecek fareler de bulunuyor. Kapsülün 13 Ocak gecesi Meksika Körfezi’ne iniş yapması hedefleniyor.

Deneyi gerçekleştiren Lüksemburg merkezli Space Cargo Unlimited adlı şirket, söz konusu şişeleri NASA’yla 2019 Kasım’ında göndermişti. Kırılmalarını önlemek için çelik silindire yerleştirilmiş şişeler, yaklaşık 18 santigrat derecede ve ağzı mantarla kapatılmış şekilde yıllanmaya bırakılmıştı.

Şaraplara 2021 Şubat’ının sonuna kadar dokunmamayı planlıyor. Daha sonra bir veya iki şişeyi açarak Fransa’daki en iyi uzmanlardan bazılarına sunmayı ve aylar sürecek kimyasal testler gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Şirketin hedefi, uzay şartlarına maruz kalan örneklerden alınan bilgilerle bitkileri daha dayanıklı hale getirmek.

Şirketin CEO’su Nicolas Gaume, organik ve sağlıklı tarımın ileride nasıl yapılabileceğini öğrenmeye çalıştıklarını ve bunun anahtarının uzayda olduğunu düşündüklerini söyledi. İklim değişikliği sebebiyle üzüm gibi tarım ürünlerinin daha sert koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Deneyi özel yatırımcıların finanse ettiğini belirtti ancak maliyeti açıklamadı. Yatırımcılara, araştırmadaki şaraplar vaat edilmişti.

Şarap ilk değil

İskoçya’da üretilen bazı viskiler, uzayın maltlama sürecini nasıl etkileyeceğini keşfedebilmek için 2012’de UUİ’ye gönderilmişti.