Okyanus sıcaklıklarının artması yüzünden köpekbalığı yavruları dünyaya daha küçük geliyor

Dünyanın en büyük resif sistemi Avustralya’daki Büyük Set Resifi’ni inceleyen araştırmacılar, iklim değişikliği sonucu okyanus sıcaklıklarının artmasının köpekbalıklarının eskisinden daha küçük, yetersiz beslenmiş ve bitkin doğmasına neden olduğunu söyledi.

Dünya’da 500’den fazla köpekbalığı türü bulunuyor. Apolet köpekbalıkları gibi türler, yumurtalarını bıraktıktan sonra terk ediyor. Bu yüzden yumurtadan çıkan yavruların kendi başlarına hayatta kalması gerekiyor.

Avustralya’daki James Cook Üniversitesi ve ABD’deki Massachusetts Üniversitesi’nden araştırmacılar, artan sıcaklıkların söz konusu yavruların gelişimi ve fizyolojisini nasıl etkilediğini öğrenmek istedi. Büyük Set Resifi’nde 31 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklardaki sularda embriyo ve yavru apolet köpekbalıklarının inceledi.

Araştırma ekibi, sıcak sulardaki köpekbalıklarının yumurtadan daha erken çıktığını, küçük ve bitkin olduğunu ve hemen beslenmeleri gerektiğini tespit etti.

Koşullar ne kadar sıcaksa, her şey o kadar hızlı gerçekleşti. Bu durum köpekbalıkları için sorun yaratabilir” diyen araştırmanın başyazarı Carolyn Wheeler, embriyoların gelişim aşamasındaki tek besin kaynağı yolk kesesini daha hızlı tükettiğini, bu yüzden yumurtadan daha erken çıktığını söyledi.

Araştırmada imzası bulunan Doçent Jodie Rummer, köpekbalıklarını bekleyen başka bir tehlikeye daha işaret etti. Rummer, yeni doğan veya yumurtadan çıkan köpekbalıklarının artan sıcaklığa zar zor dayanabileceğini belirtti.

EurekAlert’e göre, köpekbalıkları ve ait olduğu hayvan sınıfını yavaş büyüyor ve diğer balıklara kıyasla çok fazla çoğalmıyor. Söz konusu hayvanların popülasyonları şimdiden tehdit altında.

Wheeler, araştırma sonuçlarına dair şöyle konuştu:

Köpekbalıklarının halihazırda tehdit altında olduğu düşünüldüğünde araştırma endişelendirici bir tablo çiziyor. Köpekbalıkları okyanus ekosistemlerini sağlıklı tutan önemli avcılar. Avcılar olmadan ekosistemlerin tümü çökebilir. Bu yüzden bahsi geçen canlıları incelemeye ve korumaya devam etmemiz gerekiyor.

Rummer ise “Apolet köpekbalığı değişime karşı, okyanus asitlenmesine bile, dayanıklılığıyla biliniyor. Yani bu tür sıcak sularla baş edemezse, o zaman toleransı daha az diğer türler nasıl baş edecek?” dedi. İklim değişikliği tehlikesine karşı önlem alınmasının, ekosistemler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Okyanuslar son 10 yılda en sıcak seviyelere ulaştı. Araştırmacılar, 21. yüzyılın sonuna doğru Büyük Set Resifi’nin ortalama yaz sıcaklıklarının 31 santigrat dereceye yakın olacağı veya bunu aşacağı konusunda uyardı.