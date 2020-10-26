Taylor Swift 2020’de 1 milyon albüm satan ilk şarkıcı oldu

’in rekorlar kıran yeni albümü, tarih yazmaya devam ediyor.

Billboard 200 listesinde sekiz hafta boyunca birinci sırada yer alan albüm, 2020’de ABD’de 1 milyonluk satış rakamına ulaşan ilk albüm oldu.

Nielsen şirketinin verilerine göre, 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcının albümü, 22 Ekim haftasındaki sayımda ABD’de 57 bin kopya sattı. Böylece albümün toplam satış rakamı 1 milyon 38’e ulaştı.