Taylor Swift 2020’de 1 milyon albüm satan ilk şarkıcı oldu

Taylor Swift'in rekortmen alb\u00fcm\u00fc Folklore, 2020\u2019de ABD\u2019de 1 milyon alb\u00fcm sat\u0131\u015f\u0131na ula\u015fan ilk alb\u00fcm oldu.\r\nTaylor Swift\u2019in rekorlar k\u0131ran yeni alb\u00fcm\u00fc\u00a0Folklore, tarih yazmaya devam ediyor.\r\n\r\nBillboard 200 listesinde sekiz hafta boyunca birinci s\u0131rada yer alan alb\u00fcm, 2020\u2019de ABD\u2019de 1 milyonluk sat\u0131\u015f rakam\u0131na ula\u015fan ilk alb\u00fcm oldu.\r\n\r\nNielsen \u015firketinin verilerine g\u00f6re, 30 ya\u015f\u0131ndaki Amerikal\u0131 \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n alb\u00fcm\u00fc, 22 Ekim haftas\u0131ndaki say\u0131mda ABD\u2019de 57 bin kopya satt\u0131. B\u00f6ylece alb\u00fcm\u00fcn toplam sat\u0131\u015f rakam\u0131 1 milyon 38\u2019e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSwift, Folklore alb\u00fcm\u00fcn\u00fc 24 Temmuz\u2019da \u00e7\u0131karm\u0131\u015f, alb\u00fcm \u00e7\u0131kar \u00e7\u0131kmaz Billboard 200 listesine birinci s\u0131radan girmi\u015fti. \u015eark\u0131c\u0131n\u0131n 2019\u2019da \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 \u00f6nceki alb\u00fcm\u00fc Lover, 2019\u2019da bir milyonluk sat\u0131\u015f baraj\u0131n\u0131 a\u015fan tek alb\u00fcm olmu\u015ftu.