Müzik

Taylor Swift 2020’de 1 milyon albüm satan ilk şarkıcı oldu

26 Ekim 2020
Taylor Swift





Taylor Swift’in rekortmen albümü Folklore, 2020’de ABD’de 1 milyon albüm satışına ulaşan ilk albüm oldu.







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26 Ekim 2020

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