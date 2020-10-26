Tatar, Ankara’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, Ankara’ya vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile beraberindeki heyeti, Ankara’ya varışında, askeri törenle ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.