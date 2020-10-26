Bilim ve Teknoloji

2020’nin en iyi markaları belli oldu

26 Ekim 2020
En İyi Küresel Markalar Raporu





Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı. İlk 10’u teknoloji şirketleri domine ederken Apple birinci, Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü sırada yer aldı.







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26 Ekim 2020

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