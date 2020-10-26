2020’nin en iyi markaları belli oldu

1974’te kurulmuş olan ve markalara danışmanlık veren pazarlama firması Interbrand’in “En İyi Küresel Markalar Raporu”nun 2020 sıralaması açıklandı.

Söz konusu listenin ilk 10’unu teknoloji şirketleri domine etti.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple birinci, online alışveriş platformu Amazon ikinci Microsoft ise üçüncü oldu.

Pandemi döneminde kullanım oranı hatırı sayılır oranda artan Zoom ve elektikli otomobil üreticisi Tesla da listede yer aldı.

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram ve Google’ın video servisi Youtube, listeye girmeyi başarırken, Amazon, Spotify ile Netflix listenin en hızlı yükselen markaları oldu.