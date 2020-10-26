2020’nin en iyi markaları belli oldu

Interbrand\u2019in \u201cEn \u0130yi K\u00fcresel Markalar Raporu\u201dnun 2020 s\u0131ralamas\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \u0130lk 10\u2019u teknoloji \u015firketleri domine ederken Apple birinci, Amazon ikinci Microsoft ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n\r\n1974\u2019te kurulmu\u015f olan ve markalara dan\u0131\u015fmanl\u0131k veren pazarlama firmas\u0131\u00a0Interbrand\u2019in\u00a0\u201cEn \u0130yi K\u00fcresel Markalar\u00a0Raporu\u201dnun\u00a02020 s\u0131ralamas\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nS\u00f6z konusu listenin ilk 10\u2019unu teknoloji \u015firketleri\u00a0domine\u00a0etti.\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n\u00a0en de\u011ferli\u00a0\u015firketi olan Apple birinci, online al\u0131\u015fveri\u015f platformu Amazon ikinci Microsoft ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc oldu.\r\n\r\nPandemi\u00a0d\u00f6neminde kullan\u0131m oran\u0131 hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r oranda artan\u00a0Zoom\u00a0 ve\u00a0elektikli\u00a0otomobil \u00fcreticisi\u00a0\u00a0Tesla\u00a0da listede yer ald\u0131.\r\n\r\nFacebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan\u00a0Instagram\u00a0ve Google\u2019\u0131n video servisi Youtube, listeye girmeyi ba\u015far\u0131rken, Amazon,\u00a0Spotify\u00a0ile\u00a0Netflix\u00a0listenin en h\u0131zl\u0131 y\u00fckselen markalar\u0131 oldu.\r\n\r\nABD merkezli teknoloji \u015firketi Microsoft ise bir ba\u015fka teknoloji devi Google\u2019\u0131 ge\u00e7erek ilk 3\u2019e ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n