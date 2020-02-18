Eğitim

Tatil Sonrası Çocukların Okula Adaptasyonları Konusunda Ebeveynlere Öneriler

18 Şubat 2020

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, Şubat tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte özellikle küçük yaştaki (5 – 8) çocukların okula yeniden adapte olabilmesi için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Tatil süresince bol bol dinlenen ve eğlenen çocukların birden sıkı çalışma düzenine geçmesinin zorlukları bulunduğunu aktaran Özdemir, eğlenceli ve kolay yapılabilen aktivitelerin bu konuda çok yararlı olduğunu kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çocuğun okula yeniden aidiyeti için mümkünse önceden birlikte belirlenen ihtiyaç listesi temini için birlikte alışverişe çıkılmasının yararlı olacağını belirterek, “Liste dışından alışveriş yapılmaması önemlidir. Çünkü çocuk sınırsız hareket edilemeyeceğini, her isteğin yerine getirilemeyeceğini küçük yaşlarda öğrenmelidir” şeklinde konuştu.

Çocuğun okul çantasının mutlaka birlikte hazırlanması gerektiğini de dile getiren Özdemir, “İlk hafta içinde öğretmenden aylık aktivite planlarını alarak, çocukla birlikte büyükçe bir takvim üzerine o günler resmedilebilir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ebeveynlerin çocukları ile eğitim-öğretim yaşamları konusunda sağlıklı iletişim kurmalarının önemine de dikkat çekerek, “Okul dönüşünde günlük gibi kullanılan bir resim defterine o günkü hava, o gün okulda nasıl hissettiği (yüz ifadeleri) çizilebilir. Böylelikle ebeveynler hem çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirebilir hem de onu üzmeden, sıkmadan okulda neler yaşadığını öğrenebilirler” ifadesini kullandı.

Söz konusu günlüğe önceden hazırlanmış gün, ay, mevsim gibi resimli etiketlerin de yapıştırılabileceğini hatırlatan Özdemir, “İnteraktif olarak kullanılabilecek günlük üzerine çocuktan o gün okulda öğrenilen veya deneyimlenen bir şeyi çizmesini isteyebilirsiniz” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, okulların açılması ile birlikte çocuğun yoğun bir çalışma temposuna girmesini beklemenin yanlış olduğunu belirterek, çalışma düzeninin dengeli bir şekilde zamana yayılması gerektiğini aktardı.
Adaptasyon için akran iletişiminin önemine de dikkat çeken Özdemir, “Bunun için evde, sınıftaki her çocuk için şeffaf poşete patlamış mısır hazırlanıp, paketleri süslenebilir. Bu paketlerin çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla paylaşması sağlanarak, duygusal bir etkinlik yaratılabilir” dedi.




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