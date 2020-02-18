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Tatar: Maraş’ı açmakta kararlıyız

18 Şubat 2020
Başbakan Ersin Tatar

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “Maraş’ın açılması konusunda kararlı olduklarını, bu adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük yarar sağlayacağını “ vurguladı.

Başbakan Tatar katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimini halkımızın takdiri ile kazandıktan sonra bu ülke yararına Türkiye ile kuracağımız sağlıklı ve yakın ilişkilerle aktif siyaset izleyerek Doğu Akdeniz’de haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Biz hükümet olarak , Türkiye ile de uyum içinde Maraş’ı açmak kararındayız. Ben Cumhurbaşkanlığı’na seçildiğim anda bu politikanın destekçisi olacağım. Kapalı Maraş’ın açık Maraş’la birleştirilmesi ciddi bir ekonomik kazanım sağlayacak , ülkemiz iş insanları için yeni imkanların doğmasına neden olacaktır.

Tatar, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekerek, hem UBP’nin hem de KKTC’nin sorumluluğunu taşıdığını kaydetti. “Ben bu şerefli makama adayım” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son dönemde yarattığı tartışmalara dikkat çekti ve “orada oturan kişinin yarattığı gereği olmayan tartışmalar, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye ‘de sıkıntı yaratmıştır. Bizim Cumhurbaşkanlığımızda hem halkımızın tümü hem kurum kuruluşlarımız hem de Anavatan Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler, diyalog ve işbirliği içinde olacağız” dedi.

Tatar zamanın hızlı geçtiğine vurgu yaparak, çalışmaları hızlandırılması gerektiğini söyledi. “Kazanmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, “Bu yarış hepimizindir, o makamı UBP gerçekten güçlüyse, memleketin en büyük partisiyse ki öyledir, o zaman mutlaka kazanmamız gerekmektedir. Çünkü biz o güçteyiz” dedi.

Tatar, “Biz şehitlerimizin, gazilerimizin, Türkiye’mizin, bizlerin çocukların geleceği için yollardayız” diyerek sürdürdüğü konuşmasında “Gördüğüm tabloyla bunu şereflendireceğiz. O makama mührümüzü vuracağız” ifadelerine yer verdi.

 

KAYNAK: BRT




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