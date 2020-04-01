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Tatar:Türkiye Cumhuriyeti desteği ile sütteki sorun çözüldü

1 Nisan 2020

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile sütteki sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Tatar paylaşımında,

‘Covid 19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketiminde yaşanan daralmadan dolayı yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşılmıştır.

Ülkemizde, salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Hükümetimizin girişimleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan görüşmelerin ardından, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması karara bağlanmıştır.

Süt üretiminde yaşanan sözkonusu sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır.

Başbakan Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, teşekkürlerini sunmuştur.’ dedi.



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