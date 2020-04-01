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İranlı sanatçının gözünden corona virüsle savaşan doktorlar

1 Nisan 2020

Tüm dünyada corona virüsle mücadele için insanlardan sokağa çıkmamaları isteniyor. Tiyatrolar, sinemalar, müzeler kapatıldı. 21. yüzyılın büyük salgınında her şey durdu, bir tek hastaneler çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında hastaneler dolu. 39 yaşındaki İranlı sanatçı Alireza Pakdel, bu sıra dışı zamanlarda, sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalarını çizimleriyle gözler önüne serdi. İllüstrasyonlar, dünyanın şu anki durumunu ve görünmeyen düşmana karşı nasıl mücadele edildiğini gösteriyor. İşte corona virüsle mücadele günlerinde sağlık çalışanlarına bir kez daha minnettar olunması gerektiğini kanıtlayan çizimler…



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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