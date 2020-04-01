Kıbrıs
Bölgelere göre pozitif vaka dağılımı
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada bugün 7 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bir kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Bugün açıklanan 7 yeni vaka ile KKTC’deki vaka sayısı 77’ye yükseldi.
Pilli “Malpasta 11 kişinin ikinci testi yapılıyor. Bir iki saate kadar çıkmış olacak”dedi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covit-19 testlerinde pozitif çıkan vaka sayısının bölgelere göre dağılımını da açıkladı;
Buna göre;
“Lefkoşa 11,
Gönyeli 3,
Girne 1 ,
Mağusa 2,
Beyarmudu 3,
Karşıyaka 2
Alsancak 4
Lapta 3,
İskele-Karpaz 17,
Güzelyurt ve Lefke’de vaka yok
(BRT)