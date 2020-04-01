Kıbrıs

Bölgelere göre pozitif vaka dağılımı

1 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada bugün 7 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bir kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bugün açıklanan 7 yeni vaka ile KKTC’deki vaka sayısı 77’ye yükseldi.

Pilli “Malpasta 11 kişinin ikinci testi yapılıyor. Bir iki saate kadar çıkmış olacak”dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covit-19 testlerinde pozitif çıkan vaka sayısının bölgelere göre dağılımını da açıkladı;

Buna göre;

“Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Girne 1 ,

Mağusa 2,

Beyarmudu 3,

Karşıyaka 2

Alsancak 4
Lapta 3,

İskele-Karpaz 17,

Güzelyurt ve Lefke’de vaka yok

(BRT)



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Arasta’da karantina koşullarına uyan yok

Arasta’da karantina koşullarına uyan yok

1 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs’ten ikinci ölüm

Koronavirüs’ten ikinci ölüm

1 Nisan 2020
Photo of Mağusa Limanı’nda kaos

Mağusa Limanı’nda kaos

1 Nisan 2020
Photo of Kylie Jenner üretimi durdurdu yardıma başladı

Kylie Jenner üretimi durdurdu yardıma başladı

1 Nisan 2020
Photo of Mehmet Harmancı: Marketlere sıkı denetim

Mehmet Harmancı: Marketlere sıkı denetim

1 Nisan 2020
Photo of 45 yaşındaki Alpaslan Erseven yaşamını yitirdi

45 yaşındaki Alpaslan Erseven yaşamını yitirdi

1 Nisan 2020
Photo of Pilli: 11 öğrenciye ileri tetkik yapılacak

Pilli: 11 öğrenciye ileri tetkik yapılacak

1 Nisan 2020
Photo of Sorumsuz kişiler toplum sağlığını riske atıyor

Sorumsuz kişiler toplum sağlığını riske atıyor

1 Nisan 2020
Photo of Tahliye rezaleti

Tahliye rezaleti

1 Nisan 2020
Photo of 107 kişi tutuklandı

107 kişi tutuklandı

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı