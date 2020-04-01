Bölgelere göre pozitif vaka dağılımı

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada bugün 7 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bir kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bugün açıklanan 7 yeni vaka ile KKTC’deki vaka sayısı 77’ye yükseldi.

Pilli “Malpasta 11 kişinin ikinci testi yapılıyor. Bir iki saate kadar çıkmış olacak”dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covit-19 testlerinde pozitif çıkan vaka sayısının bölgelere göre dağılımını da açıkladı;

Buna göre;

“Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Girne 1 ,

Mağusa 2,

Beyarmudu 3,

Karşıyaka 2

Alsancak 4

Lapta 3,

İskele-Karpaz 17,

Güzelyurt ve Lefke’de vaka yok

(BRT)