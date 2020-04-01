Güneyde 58 yeni vaka 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre, 58 yeni Covid-19 salgınına bulaşan pozitif vaka tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada bugün alınan raporlar doğrultusunda 66 yaşındaki bir adamın Covid-19 salgınından hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden kişi hakkında yapılan açıklamada, bir takım sağlık sorunları olduğu kaydedildi.Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a ulaştı.

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 320’ye yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 77’ye yükseldi.

Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 397’ye ulaşιrken, Covid -19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu.