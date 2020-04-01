Londra’dan bir acı haber daha

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafia Horozoğlu Londra’da, geçen hafta koronavirüs nedeniyle Kamil Ahmet’in hayatını kaybettiğini, bugün ise oğlu Ahmet Kamil’in virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Geçen hafta Kamil dayıyı kaybettik bugün ise oğlunu… Allah rahmet eylesin

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352’ye yükseldi.”

Artun Gökşan Lurucinalı’nın Ahmet Kamil ile ilgili paylaşımı ise şu şekilde:

“Tüm dünyayı saran Koronavirüs hastalığı, bu sabah Ahmet Kâmil arkadaşımızı da aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kâmil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil’in tüm ailesi ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”