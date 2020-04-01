KıbrısManşet

Londra’dan bir acı haber daha

1 Nisan 2020
Kamil Ahmet ve oğlu Ahmet Kamil

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafia Horozoğlu Londra’da, geçen hafta koronavirüs nedeniyle Kamil Ahmet’in hayatını kaybettiğini, bugün ise oğlu Ahmet Kamil’in virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Horozoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Geçen hafta Kamil dayıyı kaybettik bugün ise oğlunu… Allah rahmet eylesin

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352’ye yükseldi.”

Artun Gökşan Lurucinalı’nın Ahmet Kamil ile ilgili paylaşımı ise şu şekilde:

“Tüm dünyayı saran Koronavirüs hastalığı, bu sabah Ahmet Kâmil arkadaşımızı da aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kâmil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil’in tüm ailesi ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”

Geçen hafta Kamil dayıyı kaybettik bugün ise oğlunu… Allah rahmet eylesin 😔🙏

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin 352’ye yükseldi.

Nafiya Horozoğlu paylaştı: 1 Nisan 2020 Çarşamba

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Baybars: Görev başında olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim

Baybars: Görev başında olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim

1 Nisan 2020
Photo of Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları

1 Nisan 2020
Photo of Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

1 Nisan 2020
Photo of Arasta’da karantina koşullarına uyan yok

Arasta’da karantina koşullarına uyan yok

1 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs’ten ikinci ölüm

Koronavirüs’ten ikinci ölüm

1 Nisan 2020
Photo of Olgun Önal: Bakiye müsaitse ödeme yapılacak

Olgun Önal: Bakiye müsaitse ödeme yapılacak

1 Nisan 2020
Photo of Mağusa Limanı’nda kaos

Mağusa Limanı’nda kaos

1 Nisan 2020
Photo of Kylie Jenner üretimi durdurdu yardıma başladı

Kylie Jenner üretimi durdurdu yardıma başladı

1 Nisan 2020
Photo of Mehmet Harmancı: Marketlere sıkı denetim

Mehmet Harmancı: Marketlere sıkı denetim

1 Nisan 2020
Photo of 45 yaşındaki Alpaslan Erseven yaşamını yitirdi

45 yaşındaki Alpaslan Erseven yaşamını yitirdi

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı