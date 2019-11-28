Tatar’ın SFO belgesi

Havadis, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi ele geçirdi. Tatar’ın başvurusu üzerine 2 gün önce hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” deniliyor

TUTUKLAMA VARDI: Başbakan Ersin Tatar’ın “hakkımda tutuklama emri yoktur” demesine rağmen milletvekili olduğu 13 Ağustos 2015 tarifinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı

TATAR İSTEDİ: Başbakan Ersin Tatar, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı ile İngiltere’nin Başkenti Londra’daki SFO Merkezine başvurdu ve hakkında tutuklama kararı olup-olmadığını sordu. SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella 2 gün önce cevap verdi

GERİ ÇEKİLDİ: SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella’nın Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu’na gönderdiği yazıya göre Ersin Tatar hakkında 13 Ağustos 2015 tarihinde verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Kararda “kamusal menfaat yoktur” gerekçesi belirtildi

Havadis (Özel)

Havadis, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi ele geçirdi. Tatar’ın başvurusu üzerine 2 gün önce hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” deniliyor.

Başbakan Ersin Tatar’ın “hakkımda tutuklama emri yoktur” demesine rağmen milletvekili olduğu döneme denk gelen 13 Ağustos 2015 tarihinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı.

Başbakan Ersin Tatar, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı ile İngiltere’nin Başkenti Londra’daki SFO Merkezine başvurdu ve hakkında tutuklama kararı olup-olmadığını sordu. SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella 2 gün önce cevap verdi.

SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella’nın Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu’na gönderdiği yazıya göre Ersin Tatar hakkında 13 Ağustos 2015 tarihinde verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Kararda “kamusal menfaat yoktur” gerekçesi belirtildi.

SFO belgesinin tam metni şöyledir:

“Ağır Dolandırıcılık Soruşturması: Sayın Ersin Tatar

Yukarıdaki mesele yeniden incelenerek, aleyhinde dava açmanın kamusal menfaat getirmeyeceği göz önünde bulundurularak Sayın Tatar hakkında cezai kovuşturma başlatılmamasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, Ciddi Dolandırıcılıklar Ofis Direktörü, 1987 Adli Yasası’nın kendisine verdiği takdir yetkisini kullanarak, müvekkiliniz hakkındaki konunun dururulmasına ve cezai kovuşturmanın başlatılmamasına karar vermiştir.

Sayın Tatar’ın, 13 Ağustos 2015 tarihli

tutuklanma emri, mahkememe tarafından geri çekilmiştir.

Saygılarımla

Rosemary DonaBella”