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Tatar’ın SFO belgesi

28 Kasım 2019

Havadis, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi ele geçirdi. Tatar’ın başvurusu üzerine 2 gün önce hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” deniliyor

TUTUKLAMA VARDI:  Başbakan Ersin Tatar’ın “hakkımda tutuklama emri yoktur” demesine rağmen milletvekili olduğu 13 Ağustos 2015 tarifinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı

 

TATAR İSTEDİ: Başbakan Ersin Tatar, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı ile İngiltere’nin Başkenti Londra’daki SFO Merkezine başvurdu ve hakkında tutuklama kararı olup-olmadığını sordu. SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella 2 gün önce cevap verdi

 

GERİ ÇEKİLDİ: SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella’nın    Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu’na gönderdiği yazıya göre Ersin Tatar hakkında 13 Ağustos 2015 tarihinde verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Kararda “kamusal menfaat yoktur” gerekçesi belirtildi

 

 

Havadis (Özel)

Havadis, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi ele geçirdi. Tatar’ın başvurusu üzerine 2 gün önce hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” deniliyor.

Başbakan Ersin Tatar’ın “hakkımda tutuklama emri yoktur” demesine rağmen milletvekili olduğu döneme denk gelen 13 Ağustos 2015 tarihinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı.

Başbakan Ersin Tatar, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı ile  İngiltere’nin Başkenti Londra’daki SFO Merkezine başvurdu ve hakkında tutuklama kararı olup-olmadığını sordu. SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella 2 gün önce cevap verdi.

SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella’nın    Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu’na gönderdiği yazıya göre Ersin Tatar hakkında 13 Ağustos 2015 tarihinde verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Kararda “kamusal menfaat yoktur” gerekçesi belirtildi.

 

SFO belgesinin tam metni şöyledir:

“Ağır Dolandırıcılık Soruşturması: Sayın Ersin Tatar

 

Yukarıdaki mesele yeniden incelenerek, aleyhinde dava açmanın kamusal  menfaat getirmeyeceği göz önünde bulundurularak Sayın Tatar hakkında cezai kovuşturma başlatılmamasına karar verilmiştir.

 

Bu bağlamda, Ciddi Dolandırıcılıklar Ofis Direktörü, 1987 Adli Yasası’nın kendisine verdiği takdir yetkisini kullanarak, müvekkiliniz hakkındaki konunun dururulmasına ve cezai kovuşturmanın başlatılmamasına karar vermiştir.

 

Sayın Tatar’ın, 13 Ağustos 2015 tarihli

tutuklanma emri, mahkememe tarafından geri çekilmiştir.

 

Saygılarımla

Rosemary DonaBella”



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Bir Yorum

  1. Havadis Gazetesi

    SFO’dan Başbakan Ersin Tatar’a gelen mektup olarak bugün yayınladığınız yukarıdaki bu evrak, üzerinde düzmece yapılmış ve tarihleri değiştirilmiş sahte bir evraktır.

    Saygılarımla

    Mehmet Salih Bayramoğlu

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