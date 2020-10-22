Tatar’ın ilk ziyareti Evren’e

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasının ardından ilk ziyaretini Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’e gerçekleştirdi.

18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’nci Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasının ardından ilk ziyaretini Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’e gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’i, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tatar: Saraya kapanan bir Cumhurbaşkanı olmayacağım

Cumhurbaşkanı Seçilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’i ziyaretinde yaptığı kısa açıklamasında, aktif bir Cumhurbaşkanlığı görevi sürdürüeceğini belirterek,”Saraya kapanan bir Cumhurbaşkanı olmayacağım. Bu ziyaretim de bunun bir göstergesidir” dedi.

KKTC’nin kalkınması ve daha refah bir noktaya getirilmesi adına yoğun çalışmalara devam edeceğini belirten Tatar, Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir yeri olan Turizmin de geliştirilmesi adına yoğun çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de Cumhurbaşkanı seçilen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatarın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar dileyerek, KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, konuşmaların ardından yaklaşık 1 saat baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.