Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın bebek sevinci

Oyuncu Sinem Kobal, anne oldu. Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu ile evli olan Kobal d\u00fcn gece do\u011fum yaparak, k\u0131z\u0131n\u0131 kuca\u011f\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n\r\nKenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu\u00a0ile evli olan\u00a0Sinem Kobal\u00a0d\u00fcn gece \u00f6zel bir hastanede suda do\u011fum yapt\u0131.\r\n\r\nK\u0131zlar\u0131 Lalin'in do\u011fdu\u011fu hastanede bir kat\u0131 komple kapatan \u00e7ift sadece doktor ve hem\u015firelerin giri\u015fine izin veriyor.\r\n\r\nMisafir ve aile i\u00e7in ise 5 ayr\u0131 oda tutuldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun do\u011fumdan sonra t\u00fcm hastane personeline \u00e7ikolata ikram etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n