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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın bebek sevinci

22 Ekim 2020
Sinem kobal





Oyuncu Sinem Kobal, anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal dün gece doğum yaparak, kızını kucağına aldı.







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22 Ekim 2020

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