Kıbrıs
Elite Hospital: Hukuksal olarak süreçlerimiz devam etmekte
Adada bulunmayan bir kişiye PCR test sonucu verdiği iddiasıyla test yapma lisansı durdurulan Elite Hospital açıklama yaptı.
Bakanlıkla yapılan kontratın dışına çıkılmadığı söylenen açıklamada “Sorgusuz ve sualsiz bir şekilde PCR lisansımızı iptal eden bakanlığın ve bakanlık görevlilerinin yine aynı hızda lisansımızı geri vermesini beklemekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şöyle:
Soruşturmanın en başından beridir objektif bir şekilde görevini yapan polis teşkilatı kamera kayıtlarını incelemiş ve ara bölgede örneklerin alındığını tespit etmiştir. Bakanlıkla yapılmış olan kontratımızın da hiçbir şekilde dışına çıkılmadığını teyit ederek herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtmiştir.
Işık hızını aşan bir sürede, sorgusuz ve sualsiz bir şekilde PCR lisansımızı iptal eden bakanlığın ve bakanlık görevlilerinin yine aynı hızda lisansımızı geri vermesini beklemekteyiz. Bununla birlikte, bakanlığın ve belirli politik çevrelerin ‘sahte rapor’ diye halkı yanılttıkları ve bizleri hedef gösterdikleri için bizlere açık özür yazısı yayınlamalarını talep etmekteyiz.
Hukuksal olarak süreçlerimiz devam etmektedir. Yaşanılan maddi ve manevi zararların tazmininin takipçisi olacağız. Bizlere inanan, güvenen ve politik linç kültürünün karşısında duran herkese teşekkür ederiz.
Dr. Ahmet Özyiğit
Elite Research and Surgical Hospital