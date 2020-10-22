Elite Hospital: Hukuksal olarak süreçlerimiz devam etmekte

Adada bulunmayan bir kişiye PCR test sonucu verdiği iddiasıyla test yapma lisansı durdurulan Elite Hospital açıklama yaptı.

Bakanlıkla yapılan kontratın dışına çıkılmadığı söylenen açıklamada “Sorgusuz ve sualsiz bir şekilde PCR lisansımızı iptal eden bakanlığın ve bakanlık görevlilerinin yine aynı hızda lisansımızı geri vermesini beklemekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Soruşturmanın en başından beridir objektif bir şekilde görevini yapan polis teşkilatı kamera kayıtlarını incelemiş ve ara bölgede örneklerin alındığını tespit etmiştir. Bakanlıkla yapılmış olan kontratımızın da hiçbir şekilde dışına çıkılmadığını teyit ederek herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtmiştir.