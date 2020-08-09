EkonomiKıbrısManşet

Tatar’dan döviz açıklaması

9 Ağustos 2020
Başbakan Ersin Tatar, döviz, hükümet, Maliye ve Ekonomi,

Başbakan Ersin Tatar, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulunurken dövizdeki artışa karşı yapılan çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Tatar, dövizdeki yükselişe ve hükümetin bu konuda atmayı planladığı adımları da değerlendirdi.

Geçen haftaki bakanlar kurulu toplantısında konunun ele alınmaya başlandığını kaydeden Tatar, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmalara başladığını kaydetti.

Tatar, “Mutlaka ve mutlaka halkımızın yararına ne yapabilirsek onları yapacağız. Hayat pahalılığı ödenmeye devam edilecektir. Özel sektör çalışanının, esnafın, tüccarın, sanayicinin tarım kesiminin istemleri, beklentileri de elbette gündemimizdedir” ifadesini kullandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hırsızlık yapmaya çalıştı,tutuklandı

Hırsızlık yapmaya çalıştı,tutuklandı

8 Ağustos 2020
Photo of Ali Hassan polise her şeyi anlattı

Ali Hassan polise her şeyi anlattı

8 Ağustos 2020
Photo of Vudalı:Limasol bölgesindeki vaka artışları kaygı verici

Vudalı:Limasol bölgesindeki vaka artışları kaygı verici

8 Ağustos 2020
Photo of Rum Motosikletçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

Rum Motosikletçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

8 Ağustos 2020
Photo of Su verilmeye başlandı

Su verilmeye başlandı

8 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Üreten yok olmaz dedik, siz üreticiyi yok ediyorsunuz!

Erhürman: Üreten yok olmaz dedik, siz üreticiyi yok ediyorsunuz!

8 Ağustos 2020
Photo of 67 yaşında hayatını kaybetti

67 yaşında hayatını kaybetti

8 Ağustos 2020
Photo of 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulundu

53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulundu

7 Ağustos 2020
Photo of Kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadırlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı

Kamusal alanda tespit edilen karavan ve çadırlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı

7 Ağustos 2020
Photo of Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

7 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı