Tatar’dan döviz açıklaması

Başbakan Ersin Tatar, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulunurken dövizdeki artışa karşı yapılan çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Tatar, dövizdeki yükselişe ve hükümetin bu konuda atmayı planladığı adımları da değerlendirdi.

Geçen haftaki bakanlar kurulu toplantısında konunun ele alınmaya başlandığını kaydeden Tatar, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmalara başladığını kaydetti.

Tatar, “Mutlaka ve mutlaka halkımızın yararına ne yapabilirsek onları yapacağız. Hayat pahalılığı ödenmeye devam edilecektir. Özel sektör çalışanının, esnafın, tüccarın, sanayicinin tarım kesiminin istemleri, beklentileri de elbette gündemimizdedir” ifadesini kullandı.