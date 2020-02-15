BRT’nin haberine göre, Başbakan Ersin Tatar Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, eylül ayında kapsamlı toplantıda değerlendirme yapıldığını, o günden bugüne de değerlendirmelerin sürdüğünü anlattı.

Kıbrıs meselesi bağlamında Kapalı Maraş’ın hükümetin gündemindeki ilk konulardan biri olduğunu vurgulayan Tatar, kapsamlı çözümü beklemeden önce Kapalı Maraş’ı yerleşime açma noktasında girişim başlatıldığını söyledi.

Hükümet bu açılımı gerçekleştirdiğini ve bu toplantı yapıldığını kaydeden Tatar, hukuk konusunun, dünyaya bu çalışmaları anlatmanın ve planlı hareket etmenin önemine değindi.

BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu belirten Tatar, bu kararlara ters düşmeden haklar gözönünde bulundurularak, çalışmaların doğru şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı.

“Kapalı Maraş’ın da açılmaya başlanması önemli bir kavşaktır” diyen Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs meselesindeki iyi niyetinin ve atılımının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Başbakan Tatar, şu anda çözüm modelinin görünmediğini, ancak Kapalı Maraş’ın önemli bir kavşak olduğunu kaydetti.

Kapalı Maraş’ın ekonomi ve siyasi bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, “Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir” dedi.

Başbakan Tatar, çalışmaların, uluslararsası hukuğa ters düşmeyecek şekilde sonuçlanacağına inanç belirtti.

Tatar, Kapalı Maraş’ın açılacağı, ekonomi ve turizme katılabileceği bir noktaya gelindiğini söyledi.