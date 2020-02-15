Ataoğlu: Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık

BRT’nin haberine göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu açıklamasında

“Bu organizasyonun düzenlenmesi çok önemlidir. Bunun önemini parti olarak da 2004 yılından beri belirtmiştik. Ayrı ayrı katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Gönlümden geçen keşke bütün siyasi parti temsilcileri burada olsaydı. Keşke onların da katkısı olsaydı. DP’nin kullanıma açılması görüşünde olduğunu belirttim. Adil bir uygulama çerçevesinde malların iadesini de içerecek görüşüne sahip olduğumuz belirtmek isterim. Kıbrıslı Rumların adanın tümünde ısrarcı olması çerçevesinde 46 yıldır çözüme ulaşılamıyor. Yeni bir sürece gereksinim duyulduğu da aşikardır. Siyasi eşitliğin kabul edilmediği bir ortamda ve hidrokarbonun tek taraflı girişimler var olan durumu içinden çıkılmaz duruma getirmiştir. Kadife bir ayrılık gündeme getirilebilir artık. 46 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesinin kullanıma açılmasının zamanının da geldiğini söylüyoruz. Yasal zemini de göz ardı etmeden bu konunun ele alınabileceğine inanıyoruz. DP ailesi olarak uzun yıllardır takip ediyoruz adımları umarım istenilen noktaya ulaşıldığı takdirde özelde Mağusa’ya genelde KKTC’ye çok ciddi etki edeceği aşikardır. Sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Yardımcısı Oktay’a ayrı ayrı teşekkür eder. Hedefe ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.” dedi.