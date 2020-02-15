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Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması

15 Şubat 2020

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında bir ‘sürpriz duyuracaklarını’ açıkladı. 

 

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa’da gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında yaptığı konuşmada bir ‘müjde’yi duyuracaklarını açıkladı.

Beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret edeceklerini ifade ederek “bir müjde vereceklerini” söyledi.

Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen ‘Yuvarlak Masa’ toplantısı için bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik ediyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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