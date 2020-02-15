Kıbrıs

Özersay:Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracağımıza inanıyorum

15 Şubat 2020

BRT’nin haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Kapalı Maraş’ın statükonun en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Özersay, Kapalı Maraş’ın önündeki ‘kapalı’ kelimesini kaldıracaklarına olan inancına vurgu yaparak “Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu. Bugünden sonra da nasıl yürüneceğiyle ilgili bir karar verilmesi gerekir” dedi.

Hükümet olarak, Kapalı Maraş’ın, Kapalı Maraş olmaktan çıkması için karar alındığını belirten Özersay, bu karar çerçevesinde envanter çalışmaların da başlayıp ilerletildiğini anlattı.

Hükümetin ülke menfaati çerçevesinde hareket ettiğini kaydeden Özersay, atılacak adımlarla statükonun önemli ölçüde kırılabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Ulusal davanın parçası olmasında doğru şekilde yürümesini sağlayacağız” dedi.




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