Tatar: Yeni yatırımlar ve yeni projelerle KKTC algısının yerleşmekte olduğunu görmekteyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz’in bu önemli köşesinde turizm, yeni yatırımlar ve yeni projelerle KKTC algısının yerleşmekte olduğunu görmekteyiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen 37. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, her zaman sanayiciye önem verildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, kendi ürünlerimizin markalaşması adına bu ülkede bir iradenin ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sık sık yaptığımız ziyaretlerde kendi sanayicilerimizin tesislerinde meydana gelen gelişmeleri büyük bir gururla izlemeye devam ediyoruz. Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC gelişmektedir. Burada, 1.6 milyar dolarlık hizmet ihracatı vardır. Bizim yapımız, diğer ülkelerin yapısından farklıdır. Bir ada ekonomisinde, hizmet ihracatına daha fazla önem verilmektedir. Hizmet ihracatının olduğu ülkeye de ithalatın ikame edilmesi önemlidir. İhracat rakamlarında görülemeyebilir fakat yeni üretim tesisleriyle sanayi alanındaki yatırımların artmakta olduğunu ve bu artışlarla birlikte istihdam, katma değer ve birtakım yatırımlarla ülkeye hizmet edildiğini görmekteyiz.”

– “Haspolat kapısı ticarete açılmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında Haspolat kapısının ticarete açılmasına da değindi. “Mevcut kapılarda zaman zaman büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Haspolat kapısının açılması, Yeşit Hat tüzüğü üzerinden ticarete büyük katkı sağlayacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda bizim ülkemizde büyük bir potansiyel vardır. Doğu Akdeniz’in bu önemli köşesinde turizm, yeni yatırımlar ve yeni projelerle KKTC algısının yerleşmekte olduğunu görmekteyiz.” şeklinde konuştu.

-Maraş açılımı ve kabloyla elektrik

KKTC Devleti sınırları içerisinde ve egemenliğind olan Maraş’taki açılmın zaman içinde genişleyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar şimdi yapılması gerekenin iki halkın da hayrına olabilecek projeleri geliştirmek olduğunun altını çizdi.

Bu konuda örnek veren Cumhurbaşkanı Tatar, 2022 Temmuz ayında Güney Kıbrıs’a, Birleşmiş Milletler aracılığıyla elektriğin kabloyla Türkiye üzerinden bağlanması konusunda bir öneri sunduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, üç ay içerisinde yapılabilecek bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti bu konudaki desteğini vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kablonun çekileceğini belirtmiştir. Kendisine teşekkür ederim. Bu, karşılıklı ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle hayat bulacak, su projesindeki gibi maliyeti yüksek olan bir projedir. KKTC’nin ekonomisine, turizmine ve sanayisine büyük bir destek verilmektedir.”

“Biz, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa bağımsız, egemen iki eşit devletin iş birliğiyle olacağını söylüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, en az onlar kadar egemen ve hak sahibidir. Sanayi sektöründe, iletişimde, teknolojide, ilim ve bilimde genç nesillerin atalarından devraldığı bu tesislerin, markalaşma ile KKTC’ye büyük hizmet vermekte olduğunu ve tarımsal alanda da sanayileşmenin önemini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını “Pandemiden sonra tarımsal alanda sanayileşme, KKTC’nin gayrisafi milli hasılasının ve fert başına milli gelirin artmasıyla bu ülkedeki refahın, mutluluğun yükseltilmesi en büyük temennimizdir. Bütün sanayici ve üreticilere teşekkür eder başarılar dilerim.” sözleriyle noktaladı.