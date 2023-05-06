Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Akar seçildi

Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanlığına yeniden Reşat Akar seçildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurul toplantısı Dış Basın Birliği lokalinde yapıldı. Genel başkanlığa seçilen Reşat Akar, Gazeteciler Cemiyeti’nin siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini, mesleğin gelişmesi ve tarafsız hizmet verilmesi konusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Divanın oluşturulması sonrasında söz alarak geçmiş dönemle ilgili faaliyetleri anlatan Reşat Akar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun üyesi olduklarını ve ilişkileri geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti. Yerel basının sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, iki TV kanalının uydudan çıkmak zorunda kaldığını belirten Akar, daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için ilgililer nezdinde girişim yapacaklarını vurguladı.

-Kurullar belirlendi

Genel kurulda yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

“Genel Başkan: Reşat Akar. Asbaşkan: Tekin Birinci. Genel Sekreter: Sezgin Madencioğlu. Faal Üyeler: Çelen Oben, Derya Ercan, Mehmet Kasımoğlu, Erkan Aksel.

Disiplin Kurulu Erten Kasımoğlu, Ertan Birinci, Adnan Işıman’den, Denetleme Kurulu; Yaşar Suvat, Eray Gündoğmuş ve Orhan Aydeniz’den oluşurken, Akay Cemal yeniden Onursal Başkan seçildi.

Basın Kartı Komisyonu’na temsilci olarak Ertan Birinci, Türkiye Gazeteciler Federasyonuna ise genel başkana ilaveten Derya Ercan ve Serdar Şengül seçildi.