Futbolda 30. Hafta sonuçları ve programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 30. Hafta sonuçları ve programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda 30. Hafta sonuçları ve programı

Süper Lig

Yenicami-Gönyeli: (Ertelendi)

MA Yeşilova- Mağusa Türk Gücü: 3-4

Dumlupınar-Lefke: 2-1

Pazar

DTB-Cihangir: Şakir Azizoğlu

Hamitköy-CB G.Gücü: Fehim Dayı

Göçmenköy-Kaymaklı: Osman Özpaşa

Mesarya-Çetinkya: Mustafa Öztugay

 Birinci Lig

Düzkaya-Yeniboğaziçi: Ertelendi

PL Gençler Bİrliği-Lapta: 1-1

MH Yılmazköy-Yalova: Ertelendi

Yenierenköy-Ü.Maraş: 4-5

M.Karşıyaka-GHE: 4-1

Esentepe-Mormenekşe: 6-0

Dörtyol-BÜY: 3-0

Binatlı-İncirli: 2-1

 

 

 

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Tags:FutboldaHaftaprogramısonuçları
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