KTTB: “Sağlıkta şiddeti kabul etmeyeceğiz. Şiddet varsa hizmet yoktur!”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, “Sağlıkta şiddeti kabul etmeyeceğiz. Şiddet varsa hizmet yoktur” açıklamasında bulunarak Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik saldırıyı kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, “ Dr. Sadrettin Tuğcu mesleğini icra ederken şiddete uğramış, canına kastedilmiş, bıçaklamıştır. Ülkedeki şiddet ortamının körüklenmesi, sağlıkta da şiddet ortamını doğurmuş, ülkede şiddet vahim bir durum haline gelmiştir. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de yayınlanan hekime şiddeti marifet gören video sağlıkta şiddeti provoke etmiştir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Biz Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hemşireler-Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler-Ebeler Sendikası olarak sağlıkta ve her alanda şiddeti sonuna kadar kınar, ‘yönetenleri’ toplumsal şiddetin önüne geçmek için ivedi harekete çağırırız. Sağlıkta şiddeti normalleştirmeyeceğimizi açıkça vurgulamak isteriz.

Sağlık çalışanlarını koruyacak sağlıkta şiddet yasası ivedi şekilde geçirilmeli ve mesleğimizi güvenli şekilde icra etmemiz sağlanmalıdır. Sağlıkta şiddeti önleyecek yasal çalışmalar tüm paydaşlarla birlikte hazırlanıp ivedi şekilde geçirilmelidir. Sağlıkta şiddet devam ettiği ve önlemler alınmadığı sürece sağlıkta hizmetin mümkün olmayacağı bilinmelidir.

Sağlıkta şiddet varsa, hizmetin olmayacağı tekrardan vurgulamak isteriz.”