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Tatar: Yapacak çok işimiz var

20 Haziran 2019
Başbakan Ersin Tatar
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi yeni Genel Sekreteri Parti meclisinden 76 oy alan Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner oldu.

UBP Parti Meclisi, Genel Sekreterlik görevini bırakan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yerine yeni genel sekreteri belirlemek üzere saat 17.00’de toplandı.

Geneş Başkan başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan UBP Parti meclisinde genel sekreterliğe iki aday çıktı.

Hamza Ersan Saner ve Kutlu Evren arasında geçen Genel Sekreterlik yarışında Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner 76 oy ile yeni genel sekreter seçildi.

Girne Milletvekil Kutlu Evren ise 35 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Hamza Ersan Saner teşekkür konuşmasında zor bir görevi davraldığını bilincinde olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Hamza Ersan Saner çok çalışacağını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin daha tanınır olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Hamza Ersan Saner kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

BRT Muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Başkan Başbakan Ersin Tatar da ortaya çıkan sonucun güçbirliği doğurduğuna işaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür eden ve Hamza Ersan Saner’e başarı dileyen Tatar, ülkeyi ve UBP’yi daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirtti.

Tatar, yapacak çok işleri olduğunun altını çizdi.

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