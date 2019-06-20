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Nicolas Cage Kıbrıs’ta

20 Haziran 2019

Nicolas Cage Kıbrıs’ta. Kıbrıs Havayolları, Twitter üzeriden dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage’nin Kıbrıs’a geldiğini havalimanında çektikleri bir fotoğrafla paylaştı.

Akademi Ödülü kazananı Cage, Kıbrıs’ta çekilecek olan “Jiu Jitsu” filminin çekimi için adada.

Yaklaşık olarak 24.6 milyon Euro’luk bütçe ile çekileceği planlan film, bilim kurgu ve dövüş sanatları karışımı türünde olacak. Hollywood Reporter’e göre filmde Cage bir uzaylı ile dövüşecek.

Bu film, Kıbrıs’ı Olivewood adı altında çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan teşvikler kapsamında ilk yüksek profilli üretim olacak.

Cage, Leaving Las Vegas’ta (1995) alkolik bir Hollywood yazarı olarak gösterdiği performansla Akademi Ödülü, Altın Küre ve Screen Actors Guild Ödülü aldı. (Kaynak: in-cyprus.com)

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