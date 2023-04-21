Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüşerek, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüşerek, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaparak karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik diledi.


TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

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Tags:bayram tebriğiErdoğanTatar
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