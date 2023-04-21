Rusya yanlışlıkla kendi topraklarını bombaladı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarda görev alan Su-34 savaş uçağının Rusya’nın Belgorod kentine mühimmat düşürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, “20 Nisan 2023’te Moskova saatiyle 22.15 sıralarında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağı, Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan dışı bir şekilde mühimmat düşürdü.” ifadeleri kullanıldı.

Belgorod Valisi Viaçeslav Glodkov, Rus uçağının kenti yanlışlıkla bombalamasına ilişkin, “Olayda 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede tedaviyi reddetti. Diğer ikisinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.” dedi.

Gladkov, kente düşen mühimmat nedeniyle 20 metre genişliğinde bir çukur oluştuğunu aktardı. Glodkov, bazı binalarda ve park halindeki bazı araçlarda da büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Bombanın düştüğü an kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerine doğru kentin en işlek caddelerinden birinin kenarına bomba düştüğü görülüyor.

Önce uçak sesi, sonra bombanın düşmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, cadde çevresindeki bir binanın büyük hasar aldığı kameraya yansıyor.

Bombanın düştüğü sırada caddede seyir halindeki araçlar, bombanın hedefi olmaktan kıl payı kurtuluyor.