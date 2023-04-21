Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olmasının beklendiğini açıkladı.

Hava yarın hava parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.


Pazartesi ve salı günleri açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Hava perşembe ve cuma günleri parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklık iç kesimler ve sahillerde genellikle 24-27, sahillerde 20-23 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günler güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:Meteoroloji DairesiYağmur
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