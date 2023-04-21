İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, farklı departmanlardaki personele zorbalık yaptığı iddialarının ardından istifa etti.

Raab’ın istifası, Başbakan Rishi Sunak’ın Raab’a yönelik 8 resmi şikayeti almasının ardından geldi.

Dominic Raab, çalışanları küçümsediği iddialarını yalanladı ve “her zaman profesyonelce davrandığını” söyledi.

Raab istifa mektubunda, soruşturmanın kendisine karşı iki zorbalık tespitinde bulunduğunu ve diğerlerinin reddedildiğini söylerken söz konusu bulguları “kusurlu” olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakan yardımcısı, söz verdiği için istifa ettiğini vurguladı.