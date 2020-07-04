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Tatar: Ülkenin çok daha güzel günler göreceğinden eminim

4 Temmuz 2020
Ersin Tatar Eroğlu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ülkenin çok daha güzel günler göreceğinden emin olduğunu, bunun için yerli üretimi, turizmi, inşaat sektörünü ve yükseköğrenimi ileri taşıyacak adımlar atacaklarını” vurguladı.

Başbakan Tatar, bu sabah bir grup Ulusal Birlik Partilinin kahvaltılı toplantısına katıldı.

Tatar, toplantıda yaptığı kısa konuşmada “ Ulusal Birlik Partisi’nin yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını, bunun için gereken kenetlenmenin sağlandığını” söyledi.

“ Türkiye’den gereken desteğin sağlandığını, ekonomiyi atılım sürecine sokmak gerektiğini, iki devletli çözüme gidilmesi için çaba gösterileceğini, Maraş’ın açılması için yasal düzenlemeler yapılacağını” belirten Tatar, “ bütün bunların ancak Ulusal Birlik Partisi’nin seçim başarıları ile gerçekleşme şansı bulabileceğini” kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, “ bir seçim başarısızlığının ülkeye ve partiye pahalıya mal olacağına” dikkati çekti.

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı konuşmada “ Ulusal Birlik Partisi’nin birlik-beraberlik içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi ve başarılı olması gerektiğini” vurguladı


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