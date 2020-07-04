Kıbrıs

DP tavla turnuvası düzenledi

4 Temmuz 2020
Tavla turnuvası

Demokrat Parti (DP) sosyal etkinlikler kapsamında bugün Demokrat Parti Güzelyurt İlçe binasında tavla turnuvası düzenledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel tavla turnuvasında katılımcılar oldukça mutlu anlar yaşadı.

Siyasetten uzak keyifli saatlerin yaşandığı turnuvada başta CTP Milletvekili Armağan Candan ve bir çok farklı parti mensubu tavla turnuvasında ter döktü.

DP tavla turnuvası

Tavla turnuvası sonrasında 3’üncüye ödülünü DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı takdim ederken, 2’nciye DP Lefke İlçe Başkanı Ekrem Özuysal, 1’nciye ise ödülünü DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu takdim etti.

1’inciye ödülünü takdim etmeden önce kısa bir konuşma yapan Ataoğlu, Güzelyurt ilçesinin sosyalleşme yönündeki yapmış olduğu bu etkinlik için herkese teşekkür etti.

Bütün ilçelerde bu tür etkinliklerin olacağını açıklayan Ataoğlu, KKTC’nin her ilçesinden gelerek turnuvaya katılan katılımcılara, izleyicilere ve gelmek isteyip de gelemeyen herkese ayrıca teşekkür etti.

Gerçekleşen turnuvaların ve sosyal etkinlerin her geçen gün artarak çoğalacağının haberini veren Ataoğlu,  Demokrat Parti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

 


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