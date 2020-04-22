KıbrısManşet

Tatar: Tıbbi malzemeler gelmeye devam ediyor

22 Nisan 2020

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tıbbi malzemelerin geldiğinin haberini takipçileriyle paylaştı. Öte yandan ciddi göz problemi olan İbrahim İğrek’i ameliyatı için gündüz özel uçağıyla İstanbul’a götüren ülkemiz iş insanlarından Mete Özmerter, akşam vakitlerinde korona virüsle mücadele de kullanılacak tıbbi malzemelerle ülkeye geri geldi.

Başbakan Ersin Tatar paylaşımı:

Anavatanımızdan COVID19 Mücadelemize yönelik yaşamsal tıbbi malzemeler gelmeye devam ediyor. #birliktebaşaracağız

 

Anavatanımızdan COVID19 Mücadelemize yönelik yaşamsal tıbbi malzemeler gelmeye devam ediyor. #birliktebaşaracağız

Ersin Tatar paylaştı: 22 Nisan 2020 Çarşamba



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Oğlunu taciz etti, kızına fotoğrafını çektirdi

Oğlunu taciz etti, kızına fotoğrafını çektirdi

22 Nisan 2020
Photo of Güngördü: Maske takma zorunluluğu Cuma gün başlıyor

Güngördü: Maske takma zorunluluğu Cuma gün başlıyor

22 Nisan 2020
Photo of Dr. Erol Uçaner: Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı bitmiştir, net!

Dr. Erol Uçaner: Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağı bitmiştir, net!

22 Nisan 2020
Photo of Tatar: KKTC çok cazip bir hal alacak

Tatar: KKTC çok cazip bir hal alacak

22 Nisan 2020
Photo of Ali Kişmir: Böyle bir rezalet olabilir mi?

Ali Kişmir: Böyle bir rezalet olabilir mi?

22 Nisan 2020
Photo of Güney’de Altın Pasaport’tan beklenti büyük

Güney’de Altın Pasaport’tan beklenti büyük

22 Nisan 2020
Photo of Uluçay, komitelerin başkan ve üyeleri ile biraraya geldi

Uluçay, komitelerin başkan ve üyeleri ile biraraya geldi

22 Nisan 2020
Photo of Belça sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini artırdı

Belça sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini artırdı

22 Nisan 2020
Photo of Gürcafer: Çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları özgürce kutlamalarını dilerim

Gürcafer: Çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları özgürce kutlamalarını dilerim

22 Nisan 2020
Photo of Tenis’te “Google Meet” üzerinden hakem kursu

Tenis’te “Google Meet” üzerinden hakem kursu

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı