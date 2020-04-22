Tatar: Tıbbi malzemeler gelmeye devam ediyor

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tıbbi malzemelerin geldiğinin haberini takipçileriyle paylaştı. Öte yandan ciddi göz problemi olan İbrahim İğrek’i ameliyatı için gündüz özel uçağıyla İstanbul’a götüren ülkemiz iş insanlarından Mete Özmerter, akşam vakitlerinde korona virüsle mücadele de kullanılacak tıbbi malzemelerle ülkeye geri geldi.

Başbakan Ersin Tatar paylaşımı:

Anavatanımızdan COVID19 Mücadelemize yönelik yaşamsal tıbbi malzemeler gelmeye devam ediyor. #birliktebaşaracağız