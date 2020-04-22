Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 603 bin 987’ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 828 bin 641 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 208 bin 389 ile İspanya, 187 bin 327 ile İtalya, 158 bin 50 ile Fransa, 149 bin 44 ile Almanya, 133 bin 495 ile İngiltere, 98 bin 674 ile Türkiye ve 85 bin 996 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 778 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Rusya (57 bin 999), Brezilya (43 bin 592), Belçika (41 bin 889), Kanada (39 bin 967), Hollanda (34 bin 842), İsviçre (28 bin 268), Portekiz (21 bin 982), Hindistan (20 bin 471), Peru (17 bin 837), İrlanda (16 bin 40), İsveç (16 bin 4), Avusturya (14 bin 925), İsrail (14 bin 326), Suudi Arabistan (12 bin 772), Japonya (11 bin 512), Şili (11 bin 296), Ekvador (10 bin 850), Güney Kore (10 bin 694), Polonya (10 bin 169), Singapur (10 bin 141) ve Pakistan (10 bin 76).”

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 181 bin 356 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 712 bin 254 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 710 bin 377 aktif enfekte kişi bulunuyor.

FRANSA

Fransa’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 21 bin 340’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 1827 artarak 183 bin 268’e ulaştığını söyledi.

Covid-19 nedeniyle 5 bin 218’i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 741 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının iki haftadır düşmeye devam ettiğini vurguladı. Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 1587 artarak 40 bin 657’ye çıktığını dile getirdi.

Hastane ve yaşlı bakımevlerinde 544 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 13 bin 236’a, yaşlı bakımevlerinde 8 bin 104’e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 21 bin 340 olduğunu kaydetti. Salomon, sigara içen Kovid-19 tespit edilen kişilerin hastalığı atlatmasının daha uzun sürdüğünü belirtti.

Fransa, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 20 binin üzerinde olduğu 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.

İTALYA

İtalya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85’e yükseldi. Ülkede 2 aydır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif corona virüs vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü, düne göre 10 düşüşle 107 bin 699’a gerilediği bildirildi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 187 bin 327 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 943 ile rekor kırdığı, toplam rakamın 54 bin 543’e çıktığı kaydedildi.

ABD’DE 24 SAATTE 2 BİN 701 CAN KAYBI

New York Valisi Andrew Cuomo, kentte yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının düşmeye başladığını söyledi.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette ilk vakanın görülmesinin üzerinden 53 güç geçtiğini, vaka sayısı artmasına rağmen ölüm ve hastaneye yatış oranlarının azaldığını ifade etti. New York’ta vaka sayısının 250 bini, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 15 bini geçtiğine dikkati çeken Cuomo, son 24 saatte ise 474 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Cuomo, ”Eyaletteki ölümler hafif düşüşe geçti gibi görünüyor.’ dedi.

New York’un eski belediye başkanı milyarder iş adamı Mike Bloomberg’in test, takip ve izolasyon programı için 10 milyon dolar yardımda bulunacağını ifade eden Cuomo, ABD’nin tıbbi malzemelerin üretimi konusunda tamamen Çin’e bağımlı olmasının ”çılgınlık” ve bu krizden öğrenmesi gereken derslerden birinin kendi malzemelerini üretmek olduğunu söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre ABD’de Covid-19’un bulaştığı kişi sayısı 830 bin 789’a ulaşırken, virüs nedeniyle 45 bin 638 kişi öldü.

İNGİLTERE’DE 759 ÖLÜM

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi.

İSPANYA’DA SON DURUM

İspanya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 21 bin 717’ye çıktı.

ÇİN’DE 30 G. KORE’DE 11 YENİ VAKA

Corona virüs salgının ilk merkezi Çin’deki normalleşme devam ediyor.

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 23’ü yurt dışı, 7’si yurt içi kaynaklı olmak üzere 30 vaka saptandı.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı ülkede, yurt içi kaynaklı vakaların tamamı Çin’in Rusya ile kuzeydoğu sınırında bulunan Heylongciang eyaletinde görüldü.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Son 4 gündür günlük yeni vaka sayısının 15’i geçmediği ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 694’e, ölü sayısı da 237’ye yükseldi.

PAKİSTAN’DA ÖLÜMLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Pakistan’da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749’a yükseldi.

SİNGAPUR’DA VAKALAR 10 BİNİ AŞTI

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1016 yeni Covid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur’da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 10 bin 141’e yükseldiğini açıkladı.