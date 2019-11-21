Tatar: Tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşme tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı, 25 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesi siyasi parti Başkan ve temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP’yi temsilen Milletvekili Serdar Denktaş basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise herhangi bir açıklama yapmadı.

TATAR

Görüşme sonrası basına ilk açıklamayı UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Tatar, Cumhurbaşkanı ile Berlin öncesi durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, 3’lü yapılacak gayri resmi toplantıdan beklenti yaratılmaması gerektiğini söyledi.

Tatar, Berlin’deki gayri resmi toplantıyı yakından takip edeceklerini belirterek, Siyasi eşitlik konusunun nasıl yorumlanacağı konusunda sıkıntısı olduğunu, Federal bir çözümün mümkün olamayacağının ortada olduğunu, geçmişte varılan mutabakatlarla ilgili endişeler olduğunu kaydetti.

Kıbrısın artık genel çerçevede ele alınması gerektiğini, doğalgaz konusu ve bölgedeki gelişmelerin de içine katılarak farklı boyuttan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tatar, “Artık Kıbrıs konusuna farklı bir pencereden bakılmalı, tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı. 50 yıldır aynı yolda aynı meseleleri tartışmaktan usandık” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini kurgularken, garantörlüklerin, Türkiye’nin de içinde, merkezinde olması gerektiğine vurgu yapan Tatar, “Berlin’e gidilecek. Sayın cumhurbaşkanına hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Tatar soru üzerine toplantının samimi bir ortam içinde geçtiğini, samimi şekilde konuların tartışıldığını, toplantıda gerginlik olmadığını belirterek, kendilerinin parti tabanı, seçmenleri ve halkın geneli için çalıştığını, Cumhurbaşkanının da “halktan aldığım yetki” dediğini ancak o yetkinin dört buçuk yıl önce alındığını kaydetti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, genel konuların tartışıldığı belirterek, “Beklenti iki tarafta da çok yüksek değil, önümüzdeki sürecin anlamlı olması için ortak vizyon olmalıdır ama bu yoktur” diye konuştu.

Özersay, iki tarafın Ortak vizyonu olmadığı sürece müzakerelerin başlamasının doğru olmayacağını ifade ederek, diyaloğun devam edebileceğini ama müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına olumlu yanıt verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinin sadece siyasi eşitlikten ibaret olmadığını ifade eden Özersay, her iki toplumun da kendi kurucu devleti açısından iki kesimliliği benimsemesi gerektiğini dile getirdi.

Yönetim ve zenginliğin paylaşımı konusunda da Rum tarafındaki sıkıtının sürdüğünü ifade eden Özersay, bu yüzden federal yapıda yürümenin mümkün olmadığını kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Berlin’de önemli bir görüşme olacağını ifade ederek, Crans Montana’dan sonra BM Genel Sekreteri ile ilk toplantının olacağını kaydetti.

BM Genel Sekreterinin “yeni müzakere olacaksa daha öncekilere benzemeyecek, ucu açık olmayacak, sonuç odaklı olacak ve geçmiş mutabakatlar korunacak” dediğini, BM temel parametrelerine vurgu yaptığını anımsatan Erhürman, “BM Genel Sekreteri Berlin’de kendi pozisyonu arkasında durmalıdır. Kararlılıkla bunun arkasında durursa 5’li görüşmenin önünün açılır” dedi.

BM Genel Sekreterinin Berlin’de sergileyeceği kararlılığın bu yüzden önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Toplantıdan olumlu beklentimiz 5’li görüşmenin kapısının aralanmasıdır” diye konuştu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, önemli bir noktanın arifesinde olduklarını belirterek, Crans Montana’da “topun direkten döndüğünü” ardından 2 yıl kaybedildiğini, bugüne kadar yapılan görüşmelerde referans şartlarının yaratılmaya çalışıldığını kaydetti.

Berlin’de “ya tamam ya devam” denecek bir durum olmadığını, karar noktası değil ama yeni bir müzakere sürecinin kapısının aralanıp aralanmayacağı konusunda adım atılıp atılmayacağı açısından önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, Rum liderin de dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı teyit etmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, ucu açık 40-50 yıl sürecek değil, hatta 1-2 yıl bile değil, kısa sürede tamamlanacak sonuç alıcı yeni bir müzakere süreci istediklerini ifade ederek, “Beklentimiz ortak açılımdır. Çözüm son derece önemli. Uluslararası hukuk içine girmek istiyoruz” dedi.

DENKTAŞ

DP adına toplantıya katılan Milletvekili Serdar Denktaş da, “45 yılı bir birimizi öldürmeden geçirdiğimiz bir sorun” diye başladığı konuşmasında, “Önemli bir siyasi sorun, Berlin’de arada derede görüşülecek önemsiz bir mesele değil” dedi.

Denktaş, artık zaman kaybına tahammülleri olmadığını, boşa zaman harcayamayacaklarını ifade etti.

Berlin’de 3’lü sonrası, ‘5’li olur mu?’ konusunun belli olacağını ancak Rum tarafında çözüm gerekliliği olmazsa çözüm olmayacağını ve sadece yeni kağıtlar ortaya çıkacağına işaret eden Denktaş, Berlin’de Cumhurbaşkanına başarılar diledi ve “sabırla bekleyeceğiz” dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, gerekli bilgileri aldıklarını ifade ederek, toplantıdan çok fazla ümitli olmadıklarını söyledi.

“5’li zirve zor görünüyor. Rum tarafının duruşu net. Kazılar dursun deyip masayı Türkiye üzerine devirmeye çalışacak” diyen Arıklı, “Soruna kısa sürede çözüm bulunup bulunmayacağı, geçmiş mutabakatların kabul edilip edilmediği önemli. Bundan sonrası ancak bunlar belli olunca görüşülebilir. Süreç en baştan başlayacaksa zaman kaybı olur. Böyle olursa Türk tarafı artık bir karar vermeli. Berlin sonrası göreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Arıklı, “Birlik beraberlik içinde hareket etmeliyiz” dedi.