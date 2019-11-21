KıbrısManşet

Tel-Sen’den grev uyarısı

21 Kasım 2019
tel-sen

Sabit telefon ücretlerindeki indirimin Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir gider dengesinde anomaliye neden olacağını, Maliye Bakanlığı’nın üzerindeki yükü de artıracağını savunan Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), indirimden vazgeçmesi ve bu konuda gerekli açıklamayı yapması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Pazartesi gününe kadar süre verdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Pazartesi gününden sonra tüm yasal haklarını kullanacaklarını, grev ve eylemleri yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisiyle ekim ayında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara işaret etti, dakikası 40 kuruş olan görüşme ücretlerinin beş kuruşa indirildiğini belirtti.

İndirimin Türk Telekom ve GSM operatörlerine ödenecek maliyetlerin altına düşürülmesinin düşündürücü olduğunu kaydeden Soysan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma işaret ederek, indirimi “akıl almaz kurnazlık” diye niteledi.

Soysan, “Bugün Telekomünikasyon Dairesinin almış olduğu ücretin üzerine Maliye Bakanlığı yüzde 30’lara 40’lara varan fark ödeyerek mahsuplaşacaktır. Yıllık 60 milyon geliri olan Dairenin geliri 20 Milyon civarına düşecektir. Gelir gider dengesinde muazzam bir anomali oluşacak. Bu kabul edilebilen bir durum değildir” dedi.

Soysan, böyle bir indirimin neden ve niçin yapıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi, indirimin DPÖ verilerini etkilemek ve çalışana yılsonu ödenecek hayat pahalılığı ödeneğini manipüle etmek için yapıldığı iddiaları olduğunu belirtti.

Tamay Soysan yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Sayın Bakan beş ay önce yüzde yüz zam yaptığı telefon ücretlerini neden beş kuruşa düşürdü, neden daireyi batma noktasına getirmek istiyor, neden fiyatı maliyetlerin altına çekerek oluşan milyonlarca farkı Maliye Bakanlığı’nın sırtına yüklüyor. Bunu kamuoyuna açıklamalı. Bugün bu uygulamaya sessiz kalmak yarın arkasından başka benzer uygulamaların gelmesinin önünü açacaktır.”



Etiketler

İlgili Makaleler

Alayköy Çemberi – Türkeli Kavşağı arası yol tek şeritten akıyor

21 Kasım 2019

Mehmetçik’te çöp atanlar kamera ile tespit edilecek

21 Kasım 2019
Tonguç Kotak

Bu finali çok göreceğiz

21 Kasım 2019
cenk diler

“Ganunsuz” işler!

21 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı