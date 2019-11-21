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Akıncı, pazar günü Berlin’e gidiyor

21 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü saat 15.05’te adadan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşerek, 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.

BM Genel Sekreteri Guterres’in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski’de yapılması öngörülüyor.



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