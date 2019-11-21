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Pilli: Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini ziyaret etti

21 Kasım 2019
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi poliklinik servisini ziyaret ederek, sağlık personeli ve vatandaşlarla görüştü.

Poliklinikte bulunan Röntgen, Hasta Kayıt ve Vezne, Laboratuvar ve Eczane bölümlerine giden Bakan Pilli, başhekim ve sağlık personelinden bilgiler aldı.

Laboratuvarda bazı tahlillerin şuanda yapılamadığını belirten Bakan Pilli, en kısa sürede eksik olan tahlil ve tetkiklerin yapılacağını söyledi.

Vatandaşa sağlık hizmetini sunarken, kolaylık sağlamanın son derece önemli olduğunu belirten Bakan Pilli, randevu sistemindeki sorunları çözmek için yeni bir sistem kurulduğunu en kısa sürede devreye gireceğini belirtti.
Polikliniğe gelen vatandaşların şikayetlerini de dinleyen Bakan Pilli, daha sonra Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne giderek Göğüs Hastalıkları Servisi’nde bulunan Uyku Laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli ’ye ziyaretinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan, Hastane Başhekimi Dr.Adil Özyılkan, Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu ve hastane yetkilileri eşlik etti.



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