Tatar, sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in seramik sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Mayıs” isimli sergisi ve Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’in “İthaf” isimli kişisel seramik sergisinin açılışlarını gerçekleştirdi.

Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda yer alan serginin açılışında yaptığı konuşmada, son birkaç haftadır farklı sergilerin açılışlarını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanata verilen önem ve KKTC’nin tanıtımı açısından uluslararası sanatçıların KKTC’de sergiledikleri çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sergilere katılan sanatçıları tebrik eden Tatar, bilim ve sanatın bir arada olmasıyla ortaya çıkan eserleri, değerli ve geleceğe ışık tutacak çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatıyla, kültürüyle, geçmişiyle, tarihiyle Yakın Doğu’da ve Doğu Akdeniz’de KKTC’nin önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekerek, ortaya konan yaratıcılığın, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin geleceğe taşınması bakımından önemine değindi.

“Dünyaya burada verilen mesaj, Kıbrıs’ta ayrı bir halk olduğu, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti içerisinde YDÜ’nün sanata, bilime, kültüre her türlü insanlığın değer verdiği kavramlara önem veren çağdaş bir üniversite olduğudur. Ben de Cumhurbaşkanı olarak sizleri takdir ediyorum, yapılan çalışmaların kıymetli olduklarını ifade etmek istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, başta Suat Günsel olmak üzere tüm YDÜ ailesini, öğretim görevlilerini ve sanatçıları kutladı.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde ve YDÜ’den ödüllü sanatçıların resim, heykel, seramik ve baskı resimlerini içeren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 15 akademisyen-sanatçı tarafından hazırlanan ve toplam 40 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs” sergisi ile Kazak sanatçı Bagdat Sarsenbiyev’e ait 16 seramik heykelden oluşan “İthaf” adlı kişisel seramik sergisi, Ekim ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.