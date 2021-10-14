Canaltay: Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışma başlatılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay , Serdarlı bölgesindeki yol altyapısının iyileştirilmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Bakan Canaltay, beraberindeki heyetle birlikte Serdarlı Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Belediye Başkanı Halil Kasım ve bölge köy muhtarları ile bir araya geldi ve bölgenin altyapı sorunlarıyla ilgili görüştü.

Serdarlı ve köylerini diğer merkezlere bağlayan yollardaki sorunlarla ilgili bilgi alan ve Lefkoşa-İskele yolunda Serdarlı’ya giriş çıkış sağlayan noktalardaki trafik güvenliği konusunda talepleri not eden Canaltay, güvenliğin artırılması için hız tespit kameralarının yerinin daha uygun noktalara çekilmesi konusunda da çalışma başlatılacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay’a ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden Hakan Korsan eşlik etti.