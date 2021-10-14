Saner: Cumhurbaşkanı, istifa mektubumu kabul eden yazıyı tevdi etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ’i, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirmek üzere kabul etti.

Kabul sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, hükümetin istifasına ilişkin mektubu kabul ettiğini belirten yazıyı kendisine tebliğ ettiğini belirterek, “İlerleyen süreçte meclis çalışmalarında hükümet olarak göndereceğimiz yasa tasarılarının görüşüleceği bir döneme gireceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın, yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam edeceğini kendisine bildirdiğini ifade eden Saner, “Meclis’in gündeminde bulunan yasalar artık görüşülmeyecek. Başbakanlık’tan gönderilen yasa tasarıları öncelikli olarak gündeme alınıp görüşülecek” ifadelerini kullandı.