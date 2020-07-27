Tatar: Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldü

Başbakan Ersin Tatar, öğleden sonra GÜÇ-SEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTAMS, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile KAMUSEN yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK MESAİLERİ

Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldüğünü ve bunların ödemelerinin yapılacağını kaydeden Tatar, kamu çalışanlarının da Haziran ayı sonu itibarıyla normal maaşlarını almaya başladıklarını, daha önce yapılan maaş kesintilerinin de üçte ikisinin ödendiğini anlattı.

Tatar, ek mesailerde yaşanan sıkıntının bazı bürokratik işlemlerle alakalı olduğunu belirterek, Maliye Bakanı ve Müsteşarının girişimleri ve sendikalarla yapılan toplantıda istişare ve uzlaşı içinde konunun tatlıya bağlandığını belirtti.

Gerginlik ve olayları tırmandırmanın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Tatar, uzlaşı yolunun en doğru yol olduğunu, büyük resme ve genele bakıldığında pandemi sürecinin iyi yönetildiğini ve bu başarının sürdürülmesini istediklerini kaydetti.

Kapanmanın ardından yaşanan açılım sürecinde, şu ana kadar ülkeye 15 binden fazla giriş olduğunu belirten Başbakan, 25 kişinin pozitif olarak izole edildiğini, hastanede tedavi gören 3-5 hasta dışında acilen Pandemi Hastanesi gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

NALBANTOĞLU AYAKTAN TANI MERKEZİ 45 YATAKLI “PANDEMİ KLİNİĞİ” OLUYOR

Başbakan Tatar, Göğüs Hastalıkları Kliniğinin şu an tadilat ve bakımının devam ettiğini belirterek, bu bakımın tamamlanmasıyla Göğüs Hastalıklarının da içinde bulunduğu Ayaktan Tanı Polikliniğinin 45 yataklı “Pandemi Kliniği” olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başbakan, yeni alınan bir Tomografi cihazının Ayaktan Tanı Merkezinde hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.