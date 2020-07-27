Girne’de karantinadaki misafir otelden firar etti

Havadis Özel

Girne’de hizmet veren The Arkın Colony Hotel’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre dün gece yurtdışından otele yerleşen konuk sabah saatlerinde bulunduğu otelden firar etti.

Negatif PCR test sonucuyla otele giriş yapan kişi ülkeye girişteki ikinci PCR test sonucunu karantina da koşullarında beklemeyerek otel odasından gizlice ayrıldı.

Otel yetkililerinin durumu farketmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Girne Polis Müdürlüğü’ne gerekli tüm bilgilendirmeler yapıldı.

Misafirle temas eden 4 otel personeli de Sağlık Bakanlığı tarafından 14 günlük süre ile karantinaya alındı.

Açıklamanın tamamı:

Kamuoyu duyurusu

27 Temmuz 2020 Pazartesi tarihinde sabaha karşı 03.00 sıralarında misafirimizin Kıbrıs’a uçuşundan 72 saat önce aldığı Negatif PCR testi sonucu ile otelimize girişi yapılmıştır.

Misafirimizi Sağlık Bakanlığı’nın ön gördüğü karantina kullarına uygun şekilde odasına yerleştirdik.

(Test sonucu çıkana kadar odasından ayrılmama bilgilendirmesi yapılmıştır)

Misafirimizin girişinden 7 saat sonra (10.05) Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgilendirme ile kendisine ulaşmak için odası aranmıştır.

Şahsi cep telefonu ve odasından defalarca aranmasına rağmen kendisine ulaşılamamıştır. Güvenlik kamera kayıtlarında misafirimizin 10.09’da otel yönetimine haber vermeden yan çıkış kapısından hızla çıkış yaptığı görülmüştür.

Güvenlik kayıtları izlenir izlenmez Sağlık Bakanlığı ve Girne Polis Müdürlüğü’ne gerekli tüm bilgilendirme yapılmıştır. Misafirimizin temasta bulunduğu 4 otel personelimiz ise Sağlık Bakanlığı tarafından 14 günlük süre ile karantiniya alınmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

The Arkın Colony Hotel