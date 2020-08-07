Tatar: Rum-Yunan ikilisi uzlaşmazlığı ve gerginliği tercih ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs adasının bölge için örnek oluşturacak bir barış ve refah merkezine dönüşmesini arzuladıklarını; ancak Rum-Yunan ikilisinin barışı değil, uzlaşmazlığı ve gerginliği tercih etmekte olduğunu belirtti.

Tatar, Erenköy Direnişi’nin 56’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının vatanına, özgürlüğüne sahip çıkmak için her türlü fedakarlıkta bulunarak bugünlere geldiğini, her görüşten yüzlerce Kıbrıs Türk gencinin Erenköy’de Rum saldırılarına karşı çıkışlarının bunun en açık kanıtı olduğunu kaydetti.

Tatar, Erenköy Direnişi’nin bir diğer önemli özelliğinin de, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği söz konusuysa, etkin ve fiili garantörlüğünü kullanarak müdahale edeceğini düzenlediği hava operasyonları ile tüm dünyaya göstermesi olduğuna dikkati çekti.

Tatar, Erenköy Direnişi’nde hayatlarını kaybeden pilot yüzbaşı Cengiz Topel ile tüm şehitleri rahmet, gazileri şükranla andı ve tehlikenin geçmediğinin, Erenköy’deki direnişçi ruhun yaşatılması gerektiğinin altını çizdi.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesinde çok önemli bir yeri vardır. Kıbrıs Türk gençliği 56 yıl önce çok zor koşullarda Erenköy’ e çıkarak verdiği mücadele ile, özgürlük, güvenlik, vatan uğruna her türlü fedakarlığı yapabileceğini ortaya koymuştur.

Türkiye, Erenköy Direnişi’miz devam ederken yaptığı müdahalelerle Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu, etkin ve fiili müdahale hakkını kullanarak Kıbrıs Türkü’nün canına, malına-mülküne, vatanına saldıranlara asla izin vermeyeceğini gözler önüne sermiştir.

Erenköy’de verilen mücadele Kıbrıs Türkü’nün en önemli başarısı olan KKTC’nin kuruluşunun ilk işaretini oluşturmuştur. Cumhuriyetimizi geliştirmek en önde gelen vazifemiz ve Erenköy şehitleri ile gazilerine olan borcumuzdur.

Kıbrıs’ın bir barış ve refah merkezine dönmesi bizlerin samimi arzusudur, ama Rum liderliği ile Yunanistan’ın çok uzun yıllardır devam eden Kıbrıs’ı Yunan egemenliği altına sokma hayalleri nedeniyle bir türlü bu hedefe ulaşılamamaktadır.

Kıbrıs Türkü barışçıdır ama halen karşımızda bizim gibi düşünen bizi kendisi kadar eşit gören, haklarımızı kabullenen, saygı duyan bir komşumuz yoktur.

Bunun aksini iddia edip, halkımıza sırf kendi siyasi çıkarları için boşuna umut pompalayanlar, Rum tarafını şirin, bizleri ve Türkiye’yi hatalı göstermeye çalışanlar yanılgı içindedirler ve Kıbrıs Türk halkına zarar veriyorlar.”

“Rum tarafı yarın gerçekler temelinde bir anlaşmaya hazır olduğunu ortaya koysun biz derhal gereğini yaparız” diyen Tatar, son Crans Montana toplantısı ile o günden bu güne geçen 3 yılın Rum-Yunan ikilisinin niyetinin gerçekçi bir anlaşma yapmak değil, Kıbrıs Türkü’nü 1974 öncesi koşullara götürmek, Kıbrıs Türk halkını güvenliğinden, egemenliğinden, devletinden yoksun bırakmak olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Başbakan Tatar şöyle devam etti:

“Bu nedenledir ki, bırakınız toprak üzerinde anlaşmaya yanaşmayı, Rum komşularımız hala denizdeki ortak haklarımızı bile bizimle görüşmeye ve anlaşmaya yanaşmıyor.

Rum komşularımız ile Yunanistan hala, Türkiye ve bizim aleyhimize ittifaklar oluşturmayı marifet sayıyor, haklarımızı elimizden alabileceklerinin hayalini kuruyorlar.

Dolayısıyla tehlike henüz geçmemiştir. Karşımızdakiler gün gele yeni bir çılgınlık yapmaya kalkışabilir.

Tarihte bunun örnekleri vardır. Bu noktada yapılması gereken, Erenköy ruhuna sahip çıkamaya devam etmek özgürlüğümüz, egemenliğimiz ve güvenliğimiz için dik durmak, gerilememektir.

Bugünlerimiz ve yarınlarımız için yapmamız gereken devletimize sahip çıkmak, ekonomimizi geliştirmek, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi doğu zeminde ilerletmek, bıkmadan usanmadan mücadeleye devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü uğruna canlarını feda eden hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ile tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim.”