Ticaret Odası ve Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Komitesi toplantı düzenledi

KTTO sektöre eğilerek oluşturdukları 16 komitenin toplantılarına başladı. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri komitesi Zeynel Abidin Arar başkanlığında gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri , görevlerini devraldıktan sonra çalışmalarına hız vererek daha etkin bir yönetime sahip olması amacıyla sektör komiteleri oluşturarak faaliyete geçti. İlk toplantı geçtiğimiz hafta Süpermarket sahipleri ile gerçekleşmişti. Süpermarket sektöründeki sıkıtı ve sorunların giderilmesi ile ilgili çalışma başlatan komitenin ardından geçtiğimiz gün Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri komitesi toplantısı gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye firmaların karşılaştığı sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla, Beyaz Eşya ve Küçük ev aletleri sektör komitesi ilk toplantısı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de, Sn. Zeynel Abidin Arar Başkanlığı’nda KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, bu sektörde faaliyet gösteren firma sahiplerine/yetkililerine, katılım sağladıkları için memnuniyet duyduğunu dile getirdikten sonra, önümüzdeki 2 yılık dönemde amacının her üyeye ulaşabilmek olduğunu söyledi. Üyeler için Ticaret Odasında her zaman gelip toplantı yapabilecekleri, çalışabilecekleri bir salon olduğunu da sözlerine ekledi.

Komite Başkanı Zeynel Abidin Arar, genel sorunları dinledikten sonra kendi içlerinde bir komite grubu oluşturulması önerisini vererek 5 asil 3 yedek üyeden oluşan bir grup oluşturuldu.

Buna göre asil üyeler: Fırat Aksulu, Serkan Bülbülcü, Memduh Aybar, Veli Ardıç, Olgun Bıçak olurken 3 yedek üye Süleyman Edip, Kerem Toros, Mesut Demir olarak belirlendi.