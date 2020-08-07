Girne yeni okul binasına kavuşuyor

Girne Püsküllü bölgesinde yapımına geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlanan ve yaklaş̧ık 10 milyon TL’ye mal olan yeni okul binası, çağdaş mimarisi ve modern çehresiyle eğitime hazır hale getirildi.

2450 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 4400 m2 alana sahip olan ve ülkenin en modern okulu olma özelliği taşıyan okul binası, yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla kapılarını öğrencilere açacak.

12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun gruplarının yer aldığı okul binası, yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak.

Çağdaş mimarisiyle ülke eğitime kazandırılan okul, merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın ismini taşıyacak.

Bu doğrultuda Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve bazı milletvekilleri yapımı tamamlanan yeni okul binasında incelemelerde bulundu, okul inşaatını üstlenen Cysings Consturaction Ltd. şirket Direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır’dan inşaat aşaması ve okul hakkında bilgi aldı.

Başbakan Ersin Tatar, yeni ders yılında eğitim hayatına başlanacak Mustafa Çağatay ilkokulunu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, okulun özellikle Püsküllü bölgesi için ciddi bir ihtiyaç olduğunu anımsattı.

Okulun, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Tatar, okul arazisinin Kutlu Evren’in İçişleri bakanlığı döneminde bloke edildiğini,projenin Özdemir Berova’nın eğitim bakanlığı döneminde gündeme geldiğini ve bugün de Maliye ile Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarının çalışmalarıyla hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, Hükümet olarak KKTC’ye böylesine çağdaş bir okul kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi…

Tatar, Mimari açıdan da çok farklı bir proje olan Mustafa Çağatay İlkokulu’nun modern binası, konforu, güvenliği, teknik, teknolojik donanımı ve altyapısıyla özel okul standartlarının üzerinde tasarlandığına da işaret etti.

Okula, erken yaşlarda trafik kazasında yaşamını kaybeden KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın adının verilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tatar, merhum Çağatay’ın adının ve anısının bu şekilde anılacak olmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

KKTC’ye böyle çağdaş ve tam donanımlı bir okul kazandırılmasına emek koyan herkese teşekkür eden Tatar, KKTC genelinde bu tür çağdaş okulların yaygınlaştırılması, eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

KKTC’yi her yönüyle güçlendirmek, geliştirmek, kalkındırmak ve daha refah bir geleceğe kavuşmak için hep birlikte çalışmak gerektiğine vurgu yapan Başbakan Tatar bunun da, istikrar, KKTC’ye olan sevgi, inanç ve bağlılığın pekişmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.