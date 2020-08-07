Erdoğan: Türkiye ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

– Beyrut’taki patlama çok büyük bir felaket. Bizler de orada yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Daha da ileri bir adımla kargo uçağımızla oraya çeşitli yardımları gönderdik.

– Libya’yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmanın kıymeti harbiyesi yok.

– Türkiye ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var.

– Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar… Bunlar yetişemedikleri üzüme ‘koruk’ diyor – Eleştirenler, ülke nereden nereye geldi ona baksınlar.

– (Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısı) Bahçeli’nin davetini yadırgamadım. Makul bir davet. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. HDP ile el ele olmak, yerli ve milli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye uygun düşmeyebilir.