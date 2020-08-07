Güney Kıbrıs

Güney Kıbrıs Lübnan’a kurtarma ekibi gönderdi

7 Ağustos 2020
beyrut

Güney Kıbrıs’ın, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan’a arama-kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Sivil Savunma ekiplerinin de Beyrut’a gitmek üzere hazırlandığını; ancak Lübnan makamlarının, daha fazla arama-kurtarma ekibine gerek olmadığı yönünde bilgilendirme yapmasının ardından, bu ekiplerin yola çıkmadığını yazdı.
Gazete, bazı Rum doktorların, gönüllü hizmet için Beyrut’a gitmeye hazırlandığını kaydederken, Lübnan’da yaşayan ve adaya dönmek isteyen Rumlar ile Lübnan’da yaşamaya devam edip yardıma ihtiyacı olan Rumlar’a her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.
Haberde, Lübnan makamlarıyla işbirliği içerisinde, ülkenin ihtiyaçlarına yönelik insani yardım yapılacağı da ifade edildi.

51 RUM DÜN AKŞAM LÜBNAN’DAN GÜNEY KIBRIS’A DÖNDÜ

Haravgi gazetesi, Lübnan’da yaşanan patlamanın ardından, orada yaşayan 51 Rum’un dün akşam Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.
Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın charter sefer düzenlediği ve 51 Rum’un koronavirüs testine tabi tutulup, 14 günlük karantina sürecine gireceği belirtildi.

AMONYUM NİTRAT TAŞIYAN GEMİNİN SAHİBİNİN SORGULANMASI RUM GAZETELERİNDE

Beyrut’ta Salı günü gerçekleşen patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin Rus sahibinin dün Güney Kıbrıs’ta sorguya alınması bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “Geminin Rus Sahibi Gemiyle İlgili Yanıtlar Verdi”, Alithia gazetesinde “Amonyum Nitrat Taşıyan Geminin Sahibi Kıbrıs’ta Tespit Edildi”, Politis gazetesinde de “Grechushkin Limasol’da Yanıtladı” başlıklarıyla aktarıldı.

 


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