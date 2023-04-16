Tatar, Rum lider Hristodulidis’in Paskalya Bayramı’nı kutladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Tatar, Rum lider Hristodulidis’in Paskalya Bayramı’nı kutladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ersin tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı.

 


 Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar,  Rum lider ve ailesi ile Ortodoks Rum halkının  Paskalya Bayramı’nı kutladı.

 

İyi dileklerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm insanlık için sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliği temelinde bir gelecek temennisinde bulundu.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarRum lider Hristodulidis
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