Tatar, Rum lider Hristodulidis’in Paskalya Bayramı’nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider ve ailesi ile Ortodoks Rum halkının Paskalya Bayramı’nı kutladı.

İyi dileklerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm insanlık için sürdürülebilir barış, istikrar ve iş birliği temelinde bir gelecek temennisinde bulundu.